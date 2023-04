Palladino elogia la Fiorentina: “Squadra forte con un allenatore molto bravo. Proveremo a metterla in difficoltà”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, ha così parlato a pochi minuti dalla sfida contro la Fiorentina: “Noi come atteggiamento non sbagliamo mai, cerchiamo di mettere tutto quello che abbiamo per fare prestazioni in A. Mi aspetto una prestazione di livello importante, la Fiorentina e’ una squadra forte con un allenatore molto bravo. Cercheremo di metterla in difficoltà”.