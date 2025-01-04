Palladino ed il suo diktat: giocarsela alla pari ma sempre con rispetto e senza alcun timore 

Chance per accorciare in classifica e per chiudere un girone d'andata pieno di cose fatte bene.

Alle 18 lo stadio Franchi ospiterà Fiorentina-Napoli. Antonio Conte vuol provare ad allungare il passo (complice anche gli impegni di Inter e Atalanta in Supercoppa italiana), ma sulla propria strada si troverà una Fiorentina in salute e piena d'energia. Il punto strappato contro la Juventus ha riportato entusiasmo al Viola Park. La carica dei 5mila a Capodanno ha fatto il resto. Giocarsela alla pari, con rispetto ma senza alcun tipo di timore. Il diktat di Palladino ai suoi ragazzi è stato questo.

Chance per accorciare in classifica e per chiudere un girone d'andata pieno di cose fatte bene. Se non è un crocevia per l'Europa, poco ci manca. La Fiorentina è divisa tra sogni, ambizioni e futuro ancora tutto da scrivere e che stasera potrebbe avere impulsi diversi. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/di-marzio-quarta-al-river-e-fatta-alla-fiorentina-7-milioni-accordo-raggiunto-nella-notte/283305/