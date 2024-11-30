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Palladino, domani la gara più importante della carriera: ha un gruppo coeso e un obiettivo comune 

Una gara che Palladino si è conquistato con i risultati

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 novembre 2024 09:38
Palladino, domani la gara più importante della carriera: ha un gruppo coeso e un obiettivo comune  - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.11.2024, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.11.2024, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Domani per Raffaele Palladino sarà probabilmente la gara più importante della sua carriera da allenatore. Una gara che si è conquistato con i risultati, ma anche col suo stile, con il legame col gruppo. Appena arrivato a Firenze chiamò tutti i giocatori in rosa, per capirne il carattere, le ambizioni e gli obiettivi. 

La gestione, la capacità di saper ascoltare e di risolvere i problemi del gruppo. Palladino non è stato solo l’autore della svolta tattica, col passaggio alla difesa a 4, ma anche colui che sta alimentando un obiettivo ben chiaro, la Champions. Il dialogo come chiave, e non solo, i giorni liberi concessi. Palladino si troverà davanti Simone Inzaghi, un altro allenatore che sa come gestire una squadra ad alti livelli. Lo riporta Repubblica. 

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