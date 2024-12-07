Palladino dirama i convocati per la gara casalinga di domani contro il Cagliari: tutti presenti, out Pongracic

Il tecnico gigliato ha presentato la lista dei giocatori che saranno a disposizione della Fiorentina per la gara di domani

Sono stati diramati i convocati della Fiorentina da parte del tecnico Raffaele Palladino in vista della gara contro il Cagliari che si disputerà domani alle 12:30 allo stadio Artemio Franchi: out Pongracic a causa di una contusione alla parte alta della coscia che conferma il suo avvio travagliato di stagione così come, ovviamente, Bove. Torna tra i convocati Mandragora dopo la squalifica negli ottavi di finale di Coppa Italia contro l'Empoli, così come Gudmundsson che è ormai pienamente recuperato e pronto a giocare una buona parte della gara anche se difficilmente sarà pronto dall'inizio. Per il resto, tutti i giocatori viola sono a disposizione per la gara di domani.

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