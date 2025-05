Palladino: “Devo accettare che non vengo apprezzato. Oggi fatta una grande prestazione”

Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Bologna, queste le parole dell’allenatore della Fiorentina:

“Questa partita vale tanto per i ragazzi, meritavano una soddisfazione, abbiamo affrontato una squadra forte che veniva dalla vittoria della Coppa Italia. I ragazzi mi sono venuti dietro questa settimana, è stata una grande prestazione di un grande gruppo, ce le mettono tutti e meritavano una soddisfazione. Non ho sentito i cori, ero preso dalla partita, bisogna accettare i cori dei tifosi, capiamo l’amarezza, bisogna fare meglio per questa società e per questi tifosi. I ragazzi hanno sempre dato tutto, ci dispiace anche a noi, fino a 2 settimane fa eravamo in lotta per la Champions League ma siamo arrivati al momento più importante della stagione con grandi assenze, siamo ancora in lotta ma non siamo padroni del nostro destino. Fino alla fine daremo il massimo sperando in un passo falso.

Io devo pensare alla partita di Udine, il mio lavoro è fatto di quotidianità insieme ai ragazzi, ho dato il cuore con i ragazzi, ho vissuto quest’anno per la Fiorentina, se non vengo apprezzato lo devo accettare. Parisi può fare tutti i ruoli, può giocare anche da mezz’ala, può fare l’esterno, è un ragazzo intelligente e duttile. Ringrazio anche Dodò che non ha giocato nel suo ruolo, questa settimana abbiamo lavorato senza attaccanti, tutti hanno dato tutto per ottenere questa vittoria”