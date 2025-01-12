Palladino detta la linea per la Fiorentina: alzare il livello fra campo e mercato 

Palladino ha confermato la volontà di alzare il livello

Raffaele Palladino, nella sua conferenza stampa pre-campionato, ha sottolineato l'obiettivo di alzare il livello della Fiorentina sia in campo che sul mercato nel 2025. Nonostante gli ultimi risultati poco brillanti, l'allenatore ha definito come unica vera battuta d'arresto la gara contro l'Udinese. Ha accolto positivamente l'arrivo di Michael Folorunsho, giocatore duttile che sarà subito convocato per la partita contro il Monza. Palladino ha evidenziato l'importanza di una strategia condivisa con i dirigenti, pur ammettendo le difficoltà del mercato di gennaio.

Sulla situazione tattica, ha ribadito la versatilità della squadra, capace di adattarsi tra il 3-4-3 e il 4-2-3-1, ma ha anche affrontato il problema della difesa, apparsa meno solida nelle ultime partite. Ha identificato la necessità di mantenere maggiore compattezza tra i reparti per migliorare le prestazioni.

In merito al mercato in uscita, ha confermato la fiducia in Pongracic e Kayode, nonostante le loro difficoltà di impiego. Infine, ha espresso affetto per il Monza, dove tornerà come avversario, e ha parlato di singoli come Colpani, invitando a supportarlo senza pressioni, e Gudmundsson, pronto a ritrovare continuità dopo i problemi fisici. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/nazione-torino-e-venezia-su-ikone-kouame-ha-tante-richieste-ma-ostacolo-ingaggio-prade-sogna-15-milioni/284355/