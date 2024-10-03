Palladino: "Contento della squadra, nel primo tempo troppa foga. Ho brutte sensazioni su Mandragora"

Le parole di Raffaele Palladino dopo la partita della Fiorentina contro il New Saints vinta 2-0 con i gol del secondo tempo

Raffaele Palladino ha risposto alle domande dei giornalisti in sala stampa dopo la vittoria della Fiorentina contro il New Saints:

"Stasera ho avuto tante indicazioni, ho capito che giocare in Conference contro queste squadre non è facile perchè si difendono basse. Nel primo tempo la squadra ha fatto quello che io avevo chiesto, abbiamo creato, preso una traversa, ci è mancata brillantezza. Nel secondo tempo abbiamo cambiato qualcosa, gli abbiamo accerchiati. Un altro aspetto positivo è che non abbiamo preso gol per la seconda partita di seguito, ho avuto ottime indicazioni da parte di tutti. Oggi hanno dato tutti tutto e sono contento della prestazione della squadra.

Nel primo tempo avevamo troppa foga, andavamo in verticale, dovevamo andare più sull'esterno. Oggi la squadra voleva sbloccare la partita subito, poi ci siamo riusciti nel secondo tempo. Su Mandragora non abbiamo buone sensazioni ma domani ne sapremo di più, speriamo non sia nulla di grave, perdiamo un grande ragazzo.

Adli è arrivato in condizione che non poteva reggere i 90 minuti, piano piano gli abbiamo dato del minutaggio, oggi ci ha dato qualità quando gli spazi si sono aperti, Richardson mi è piaciuto, io credo molto in lui, lo sa, è un ragazzo giovane, ci tengo e piano piano troverà sempre più spazio."

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA CONTRO IL NEW SAINTS

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