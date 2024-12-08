Palladino: "Con Bove ci parlo tutti i giorni, Kean oggi parte dalla panchina per i tanti impegni"

Palladino ha parlato pochi minuti prima di Fiorentina-Cagliari ai microfoni di Dazn, queste le parole dell'allenatore viola a caccia dell'ottava vittoria consecutiva:"Bove lo sento tutti giorni per te...

Palladino ha parlato pochi minuti prima di Fiorentina-Cagliari ai microfoni di Dazn, queste le parole dell'allenatore viola a caccia dell'ottava vittoria consecutiva:

"Bove lo sento tutti giorni per telefono, siamo felici che Edo stia bene, ci fa sentire la sua vicinanza e il suo calore. Lo aspettiamo presto al campo.

Kean in panchina perché abbiamo tanti impegni e dobbiamo essere tutti pronti ad affrontare questi impegni. Io credo che aldilà degli interpreti la differenza la sta facendo l’atteggiamento di squadra, ci si difende insieme e si attacca insieme. Oggi dobbiamo stare attenti alle loro ripartenze ma abbiamo lavorato bene in questi giorni"

KEAN MVP DELLA SERIE A

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