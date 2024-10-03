Palladino chiaro, non esistono riserve. Grande chance per chi ha giocato meno fino ad oggi 

Palladino è stato chiaro, non vuole sentir parlare di riserve

Raffaele Palladino non vuole sentir parlare di riserve in vista della partita di Conference League contro i gallesi dei New Saints, consapevole che la Fiorentina non può permettersi di sottovalutare alcun avversario, soprattutto dopo le difficoltà nei playoff contro l'Akademia Puskas. La partita al Franchi, davanti a circa 10.000 spettatori, rappresenta un'occasione importante per molti giocatori che hanno avuto meno spazio finora, specialmente in difesa, dove mancheranno titolari come Ranieri, Comuzzo, Quarta e Pongracic.

Con la difesa ridotta all'osso, Palladino ha convocato due giovani della Primavera, Baroncelli e Kouadio, e darà spazio all'argentino Moreno, che esordirà dopo essere stato acquistato dal Belgrano. Nonostante le buone prestazioni della difesa a quattro nelle recenti partite contro Lazio ed Empoli, Palladino tornerà probabilmente alla difesa a tre. In porta, Terracciano sostituirà De Gea. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

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