Palladino: “Avevo la sensazione che eravamo padroni del campo, preso gol nel momento migliore”

Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa dopo l’eliminazione della Fiorentina contro il Betis, queste le parole del tecnico viola

“C’è tanta delusione, tanto dispiacere, tanto rammarico, volevamo regalare la finale ai nostri tifosi, al presidente. I ragazzi hanno dato tutto, c’è tanto dispiacere, bisogna accettare il verdetto del campo. Abbiamo affrontato dei campioni, avevo la sensazione che eravamo padroni del campo, rischiavamo solo nelle transizioni, abbiamo preso gol nel nostro momento migliore. C’è tanta dispiacere, dobbiamo azzerare e pensare al Venezia.

Il calcio è fatti di episodi, noi siamo stati molto competitivi nei 180 minuti, le partite sono state molto aperte, ballava sempre un gol, sul gol subito non abbiamo pensato in negativo, lo avevamo anche visto nel video che su quella giocata loro erano bravi. Ai ragazzi non posso rimproverare nulla, hanno dato tutto. Kean? Non è al meglio e domani valuteremo con lo staff medico.

Abbiamo 3 finali, dobbiamo cercare di fare 9 punti, abbiamo l’obbligo, il dovere e l’ambizione di fare 3 partite importanti. Ci sono tanti scontri diretti tra le nostre avversarie, adesso mi devo preoccupare di pensare alla mente di questi ragazzi, devo lavorare sulla loro delusioni, ci tenevano tantissimo. Non è facile per chi entra in campo, sicuramente mi aspettavo qualcosina in più da qualcuno. Adli l’ho messo fuori perchè era in difficoltà, non ha fatto una buona partita da un punto di vista tecnico. Al suo posto ha fatto bene Richardson, non credo di recuperare Cataldi per domenica”