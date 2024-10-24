Palladino: "Avevamo bisogno solo di tempo, ora c'è entusiasmo. Bove intelligente, può fare più ruoli"
Il tecnico viola Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di San Gallo-Fiorentina: "Come ho detto ieri i giocatori intelligenti possono fare più ruoli. Oggi per esempio...
Il tecnico viola Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di San Gallo-Fiorentina: "Come ho detto ieri i giocatori intelligenti possono fare più ruoli. Oggi per esempio Bove gioca sotto punta, può giocare anche da esterno. Può anche abbassarsi a fare il centrocampista, poi è l'occupazione degli spazi che mi interessa. Lo stadio è una bolgia e i tifosi sono belli carichi".
Poi ha proseguito: "Non mi voglio prendere meriti che non ho, in quel quarto d'ora ho semplicemente cambiato il sistema di gioco, ho cambiato qualche interprete, quindi il merito è dei ragazzi che hanno avuto un atteggiamento diverso. Io vedevo che la mia squadra era in crescita e noi abbiamo perso solo con l'Atalanta dove abbiamo fatto una delle migliori prestazioni. Avevamo solo bisogno di un po' di tempo, ora c'è entusiasmo".
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