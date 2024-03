Palladino anticipa il suo futuro? “Quanto fatto a Monza in questi due anni rimarrà per sempre”

Che partita sarà quella contro il Torino? E quanto le fanno piacere i complimenti che sta ricevendo? Sono due delle domande poste in conferenza stampa a Raffaele Palladino, allenatore del Monza che alla vigilia della sfida contro il Torino – gara valida per la 30esima giornata di Serie A – ha risposto così: “Sono concentrato su quello che dobbiamo fare per affrontare il Torino, sarà uno scontro diretto. Sono la quarta miglior difesa e sono allenati molto bene. Non sarà una finale di Champions League ma bisognerà avere grande personalità. I complimenti fanno sempre molto piacere, a volte non ci si rende conto del percorso che stiamo facendo. Mi auguro che questa società andrà sempre più in alto ma quello che è stato fatto in questi due anni rimarrà per sempre”. Lo riporta TMW.

