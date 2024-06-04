Palladino: "Accordo trovato in 2 minuti. Ho conosciuto Commisso al telefono. Darò tutto me stesso"

Le prime parole delle nuovo allenatore della Fiorentina: "Sono felice di essere qua, sono orgoglioso e motivato

Il nuovo allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le prime parole del mister:

"Volevo ringraziare voi per essere qui, colgo l'occasione per ringraziare Commisso, che ho avuto l'onore di conoscere parlando con lui al telefono, mi ha colpito il suo entusiasmo, la sua passione e la sua energia. L'ho conosciuto telefonicamente, ringrazio Ferrari e Pradè, mi hanno voluto fortemente qui, in 2 minuti abbiamo trovato l'intesa e l'accordo. Sono felice di essere qua, sono orgoglioso e motivato. Sto rappresentando un club molto glorioso, so che sto rappresentando un club importante, darò tutto me stesso per questa società, voglio dare grande gioia ai tifosi, mi hanno colpito i tifosi per la passione che hanno per questa maglia"

SKY SPORT: “PALLADINO È TORNATO AL VIOLA PARK PER LA FIRMA, INIZIA LA SUA AVVENTURA CON LA FIORENTINA”

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