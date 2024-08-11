Palladino: "Abbiamo lavorato con intensità, siamo cresciuti. Orgoglioso di far parte di questo gruppo"

Raffaele Palladino ha scritto su Instagram i propri pensieri ad una settimana dall'inizio del campionato e dopo la fine della preparazione

Il tecnico Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, ha scritto su Instagram facendo il punto della situazione dopo la fine della preparazione con la squadra. Queste le sue parole: "Abbiamo lavorato con intensità e determinazione. Siamo cresciuti, allenamento dopo allenamento. Molto soddisfatto di questa pre-season. Orgoglioso di far parte di questo gruppo di ragazzi."

SERGI ROBERTO SI SVINCOLA DAL BARCELLONA

https://www.labaroviola.com/romano-conferma-sergi-roberto-si-svincola-domani-fiorentina-ajax-e-girona-i-club-su-di-lui/263828/