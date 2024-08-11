Palladino: "Abbiamo lavorato con intensità, siamo cresciuti. Orgoglioso di far parte di questo gruppo"
Raffaele Palladino ha scritto su Instagram i propri pensieri ad una settimana dall'inizio del campionato e dopo la fine della preparazione
A cura di Redazione Labaroviola
11 agosto 2024 20:00
Il tecnico Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, ha scritto su Instagram facendo il punto della situazione dopo la fine della preparazione con la squadra. Queste le sue parole: "Abbiamo lavorato con intensità e determinazione. Siamo cresciuti, allenamento dopo allenamento. Molto soddisfatto di questa pre-season. Orgoglioso di far parte di questo gruppo di ragazzi."
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