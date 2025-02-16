Palladino a Dazn: "Oggi partita negativa, mi prendo io le responsabilità. complimenti al Como"

Il tecnico viola deluso dalla prestazione dei suoi ammette di non esser riuscito a trovare soluzioni contro un ottimo Como

Al termine della gara il tecnico viola Raffaele Palladino ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni Dazn:

"Oggi partita negativa, mi prendo io le responsabilità. complimenti al Como. Siamo partiti bene con alcune occasioni poi ci siamo allungati e innervositi ed abbiamo preso gol su una lettura difensiva sbagliata. Partita che analizzeremo per poterci riscattare sin dalla prossima. Dobbiamo imparare a difendere da squadra, capire quando andare a fare pressione. Secondo tempo meglio in fase di non possesso, ma non siamo riusciti a sviluppare gioco con loro cosi bassi"

"Gudmundsson si è fatto male alla schiena, ma non era lui a doverla cambiare la partita, dovevamo cambiarla tutti assieme. All'inizio abbiamo provato alcune soluzioni davanti, oggi abbiamo messo Zaniolo che lo può fare. Fagioli sottopunta una necessità per Gudmundsson che usciva da una settimana debilitato dalla tonsillite. Fagioli abbassato come nel secondo tempo sicuramente rende meglio e si è visto"