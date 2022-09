Palazzo Vecchio frena: “Nessun ipotesi concreta su Castello. Opzione mai discussa con Fiorentina”

Questa mattina il sindaco Dario Nardella aveva classificato come “ipotesi non impossibile” il trasloco della Fiorentina a Castello durante il restyling del Franchi. Questo pomeriggio è arrivato la nota che Palazzo Vecchio ha pubblicato qualche minuto fa:”Non c’è nessuna ipotesi concreta su Castello per lo stadio dove giocherà la Fiorentina durante i lavori allo Stadio Franchi. Questa mattina, a margine di una conferenza stampa, alcuni giornalisti hanno chiesto dell’opzione Castello e il sindaco ha risposto evidenziando una serie di interventi e adeguamenti che sarebbero necessari. Il sindaco ha aggiunto che con Fiorentina saranno valutate tutte le opzioni possibili, ma è giusto precisare che l’opzione Castello non è mai stata discussa con la società viola”.