Nardella: “C’è l’ipotesi Castello durante i lavori al Franchi. Valuteremo con la Fiorentina”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella conferma che al vaglio delle opzioni per la Fiorentina, durante i lavori di restyling del Franchi, c’è anche l’impianto della Scuola Marescialli e Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri: ”L’ipotesi Castello non è impossibile. Ma servirebbero alcuni interventi e adeguamenti. Vanno viste tutte con attenzione. Abbiamo tempo sufficiente per valutare con la Fiorentina tutte le possibili opzioni. Tutte hanno un obiettivo, dare alla società le migliori condizioni per giocare e realizzare i lavori il prima possibile. E’ chiaro poi che c’è da tenere conto delle esigenze dei tifosi” le parole di Nardella stamani da Palazzo Vecchio riportate da LaNazione.it

FERRARA: “COMMISSO ARRABBIATO PER LE CRITICHE, MA LE HA FATTE ANCHE LUI. VANNO BENE SOLO LE SUA?”