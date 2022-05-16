PAGELLE VIOLA: VENUTI, CABRAL E DUNCAN DA INCUBO, BIRAGHI SBAGLIA. NON SI SALVA NESSUNO

Crollo della Fiorentina contro la Sampdoria nella gara che poteva dare alla squadra viola l'Europa matematica, le pagelle viola

Perde malissimo la Fiorentina contro la Sampdoria, le pagelle dei giocatori viola

Terracciano 6,5 Nella tempesta si salva con una grande parata su Candreva, sui gol subiti non può nulla. Poco da dire

Venuti 4,5 In costante balia dell'avversario che lo maltratta in tutti i modi possibili, in fase offensiva non prova nemmeno a rendersi utile. Inutile dire che non può giocare titolare in una squadra che ha ambizioni europee

Milenkovic 5 Cerca di guidare un reparto che fa acqua da tutte le parti. Si impegna e cerca di tenere la barra dritta ma i suoi compagni non ci sono e sbagliano tutto, lui in seguito ne imita le gesta

Igor 5 Quagliarella sembra Benzema, non lo prende mai e gli fa fare sempre quello che vuole. Non migliora con il passare dei minuti, tutt'altro. Fuori partita

Biraghi 5 Ha sulla coscienza la mancata marcatura a Ferrari che porta il gol del vantaggio della Samp. Per il resto è la solita partita di livello mediocre che si evidenzia ancora di più quando perdi 3-0

Torreira 5 Non sta bene e si vede, non è brillante nelle scelte e nei movimenti senza palla ma comunque cerca di trovare giocate e movimenti dove giocate e movimenti non ci sono

Duncan 4,5 Contro la Roma probabilmente aveva giocato la sua migliore partita da quando veste la maglia della Fiorentina, contro la Samp gioca la sua peggiore gara. Sbaglia tutto quello che può sbagliare, in ogni situazione e circostanza, con e senza palla

Bonaventura 5,5 Uno dei migliori del primo tempo anche se si mangia un gol clamoroso. Nella ripresa gli riesce qualche giocata ma senza mai incidere davvero

Ikonè 5 Mai visto, mai pericoloso, sempre fermato. Migliora nel secondo tempo ma tanto fumo e zero arrosto

Nico Gonzalez 5 Sul punteggio di 0-0 scivola su un tiro che poteva essere pericoloso, cerca il guizzo che non arriva. Cala con il passare dei minuti dove la Fiorentina si spegne pian piano. Gol della bandiere su rigore

Cabral 4,5 Sembra un estraneo schierato in campo per sbaglio che non conosce niente e nessuno. Iniziano a sorgere seri dubbi sul suo investimento

Maleh 5,5 Subito al posto di Duncan all'inizio del secondo tempo, non fa peggio di Duncan perchè era davvero impossibile ma non dà nulla di propositivo alla squadra

Piatek 6 Fa meglio di Cabral, arriva bene su qualche pallone, è sicuramente più pericoloso del centravanti brasiliano. Inutile chiedergli di più perchè la squadra esce dal campo dopo il 3-0

Callejon 5,5 Entra nel momento in cui la Fiorentina decide di uscire dalla partita, può fare poco, gli si può chiedere meno

L'INCHINO DI JOE BARONE AI TIFOSI DELLA FIORENTINA

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