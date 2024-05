PAGELLE FIORENTINA: ALTRO DISASTRO DI RANIERI, CHRISTENSEN IMBARAZZANTE. CASTRO C’È

Christensen 3,5 Il suo errore è inaccettabile. Si può sbagliare, ci mancherebbe, ma quando sbagli una volta devi anche renderti conto della situazione. Il giocatore del Verona correva verso l’esterno, il suo intervento è sbagliato anche concettualmente, oltre che nella misura. Il secondo gol gli passa in mezzo alle mani, il tiro è centrale. Se qualcuno si chiede perchè è il secondo portiere, la risposta sta (anche) oggi. Fenomeno solo per il web. Non in campo.

Faraoni 6 Se la cava sia in fase difensiva che in fase offensiva, nel primo tempo alcune imbucate interessanti non sfruttate in zona gol

Milenkovic 5,5 Rovina la sua partita con il rinvio centrale della palla del secondo gol del Verona (che perè era irregolare), per il resto tiene sempre botta e nel primo tempo annulla Bonazzoli

Ranieri 4 Dopo l’orrore contro il Club Brugge si ripete dopo 3 giorni non intervenendo su un pallone facile facile che poi porta il rigore del Verona, inspiegabilmente lascia un pallone che doveva essere facilmente controllato o appoggiato. Il resto della sua gara è di garra, ma troppo grande l’errore

Parisi 6,5 Esce alla grande palla al piede in più di una circostanza, in fase difensiva non sbaglia e non soffre mai troppo

Maxime Lopez 5,5 Si propone tanto ma spesso non trova mai la giusta giocata ma si limita troppo al compitino senza mai dar l’impressione di poter inventare qualcosa

Duncan 5,5 Spento, non trova probabilmente gli spazi giusti e non è preciso. Si vede anche molto poco

Ikonè 5 Nel primo tempo è lanciato solo davanti al portiere ma non è nè cattivo per restare davanti al difensore e nè preciso nella conclusione

Barak 5,5 Impreciso, lento, impacciato. Non è all’altezza della titolarità e si vede in queste partite in cui dovrebbe incidere ma non lo fa. Davanti si vede solo per un colpo di testa centrale nel primo tempo

Castrovilli 6,5 Gol bello e importante per lui, ancora più bello è il modo in cui si libera del suo avversario prima della conclusione

Nzola 6 Grande l’occasione al minuto 82 dove tutto solo in area tira bene al volo ma non prende la porta, sarebbe stato il gol del pareggio. Per questo motivo prende mezzo voto in meno. Il gol di Castrovilli arriva da una sua grande giocata dove si smarca benissimo da diversi avversari e apre benissimo

Bonaventura 6 Peccato che non può giocare tutte le partite perchè con lui sarebbe probabilmente tutta un’altra cosa. Entra nel finale, gestisce come può i palloni che riceve, a volte troppo frettolosamente

Kouamè 5,5 Può dare un pallone a Beltran che era tutto solo in area ma la sua imprecisione tecnica è evidente e la alza

FIORENTINA DERUBATA A VERONA, TOCCO DI MANO NETTO SUL SECONDO GOL DEL VERONA