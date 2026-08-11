Padre Solomon: "Manor ha scelto di restare in Inghilterra, c'erano altre squadre ma ha preferito la Premier"

Il padre di Solomon ha parlato del trasferimento del figlio

Dopo aver concluso l'esperienza in prestito con la maglia della Fiorentina, Manor Solomon è stato ufficialmente annunciato dal West Ham. L'attaccante ha sottoscritto un accordo triennale con il club di Londra, che lo ha prelevato a titolo definitivo dal Tottenham per una cifra complessiva di 7 milioni di sterline (pari a circa 8,2 milioni di euro), comprensiva di bonus.

"Una nuova avventura entusiasmante" Il genitore del calciatore, Yossi Solomon, ha espresso tutta la sua soddisfazione per il passaggio del figlio in maglia Hammers: "È una grandissima emozione, in particolare perché parliamo di una cessione a titolo definitivo con un progetto a lungo termine, non dell'ennesimo prestito. Era esattamente la nostra priorità: volevamo che continuasse la sua carriera in Inghilterra".

"Il suo obiettivo era restare nel calcio inglese" Yossi ha poi aggiunto un commento sulle altre offerte ricevute: "L'interesse di Fiorentina e Hull City? Ci cercavano diversi club, ma la volontà assoluta di Manor era proseguire la sua avventura nel calcio britannico. Il West Ham rappresenta una società blasonata, con un trofeo europeo come la Conference League conquistato di recente, un pubblico caloroso e uno stadio costantemente esaurito che offre una splendida cornice. In più, siamo a Londra. Siamo certi che al termine della stagione la squadra saprà conquistare la promozione in Premier League".