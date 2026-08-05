Oulai: "Mi ispiro a Yaya Touré, il progetto della Fiorentina mi ha colpito subito e sono felice qua"

Il giocatore ivoriano si è presentato alla stampa

Oggi al Viola Park la Fiorentina ha presentato il nuovo acquisto, Christ Oulai, arrivato dal Trabzonspor. Ecco le sue parole in conferenza stampa: "Parlo molto con l'allenatore e mi piace molto perché ci fa lavorare tanto. Sono duttile e non ho una posizione fissa in campo, mi metto a disposizione."

Sulla Fiorentina: "Il progetto mi ha colpito e ho scelto subito perché è il percorso migliore per me a lungo termine. Ero felice quando ho saputo che mi cercavano, devo imparare e migliorare in ogni fattore che sia tattico che atletico."

Su Fagioli e centrocampo: "Siamo giovani e forti, io sono qua per giocare e per impegnarmi avendo al mio fianco chiunque. Non ho limiti e sono qua per crescere."

Sulla sua carriera: "Mi piace giocare a calcio e lavoro per questo, sono fiero di me stesso per essere arrivato in questo grande club e ringrazio la mia famiglia per avermelo permesso."

Sul gruppo: "Stiamo bene insieme e abbiamo un grande mister, il nostro obiettivo è quello di impegnarci in ogni partita poi vedremo dove arriveremo, sappiamo che è l'anniversario del club e faremo di tutto."

Sulla trattativa: "Ero tranquillo perché volevo venire qua poi si è esagerato e si è detto di tutto. Io ero e sono concentrato sulla società e su fare bene con questa maglia."

L'idolo: "Guardo molto i giocatori della Serie A e sono forti, da piccolo mi ispiravo a Yaya Touré che è sempre stato il mio modello da seguire."

Sull'accoglienza: "Sono stato accolto benissimo dal gruppo e sono davvero felice. Ho trovato un grande gruppo con dei bravi ragazzi e giocatori molto forti. Quello che mi ha impressionato di più è Atta e voglio fare bene con lui."