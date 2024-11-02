Ottobre da record per la Fiorentina: vinte tutte le partite del mese. È la prima volta nella storia

Un ottobre da record per la Fiorentina. Il club viola ha collezionato una striscia di sei vittorie, volando a punteggio pieno in Conference League (a quota 6 punti) e prendendosi il terzo posto in Ser...

A cura di Redazione Labaroviola 02 novembre 2024 14:30

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