Ottobre da record per la Fiorentina: vinte tutte le partite del mese. È la prima volta nella storia
Un ottobre da record per la Fiorentina. Il club viola ha collezionato una striscia di sei vittorie, volando a punteggio pieno in Conference League (a quota 6 punti) e prendendosi il terzo posto in Ser...
Un ottobre da record per la Fiorentina. Il club viola ha collezionato una striscia di sei vittorie, volando a punteggio pieno in Conference League (a quota 6 punti) e prendendosi il terzo posto in Serie A. Di seguito la nota: "Ottobre: la Fiorentina per la prima volta nella sua storia ha concluso il mese di ottobre vincendo tutte le partite giocate. E' anche la prima volta nella storia che in generale chiude un mese a 6 vittorie su 6".
SENTITE VIVIANO: “DE GEA È UN FENOMENO, PARATA SU VAZQUEZ BELLISSIMA, MA SE PIGLIA GOL FA UNA CA****A”
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