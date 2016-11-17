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Ottime notizie in casa Fiorentina, Kalinic si è allenato regolarmente con il resto del gruppo. Contro l'Empoli...

Primo allenamento con la squadra al completo per Paulo Sousa, c'era anche Nikola Kalinic

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 novembre 2016 19:18
Ottime notizie in casa Fiorentina, Kalinic si è allenato regolarmente con il resto del gruppo. Contro l'Empoli... -
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Giovedì di ottime notizie in casa Fiorentina, infatti come riportato da Radio Bruno, oggi Paulo Sousa ha potuto lavorare con tutto il gruppo a disposizione dopo i vari viaggi per le partite con ke varie nazionali. La buona notizia arriva da Nikola Kalinic, il centravanti croato, ai box per un piccolo infortunio, si è allenato regolarmente con il resto del gruppo e quindi sembra proprio tornato disponibile per la trasferta di Empoli di domenica prossima.

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