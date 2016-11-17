Ottime notizie in casa Fiorentina, Kalinic si è allenato regolarmente con il resto del gruppo. Contro l'Empoli...

Primo allenamento con la squadra al completo per Paulo Sousa, c'era anche Nikola Kalinic

Giovedì di ottime notizie in casa Fiorentina, infatti come riportato da Radio Bruno, oggi Paulo Sousa ha potuto lavorare con tutto il gruppo a disposizione dopo i vari viaggi per le partite con ke varie nazionali. La buona notizia arriva da Nikola Kalinic, il centravanti croato, ai box per un piccolo infortunio, si è allenato regolarmente con il resto del gruppo e quindi sembra proprio tornato disponibile per la trasferta di Empoli di domenica prossima.