Ottavi di Coppa Italia, tra Torino e Fiorentina si giocherà all'Olimpico. La decisione...

Si è svolto oggi pomeriggio, presso la sede della Lega Serie A, il sorteggio dei campi di gioco su cui si disputeranno le sfide degli ottavi di finale di Coppa Italia, in gara unica. Per quanto riguar...

Si è svolto oggi pomeriggio, presso la sede della Lega Serie A, il sorteggio dei campi di gioco su cui si disputeranno le sfide degli ottavi di finale di Coppa Italia, in gara unica. Per quanto riguarda la partita tra Fiorentina e Torino, saranno i granata a giocare in casa, allo stadio Olimpico Grande Torino, per effetto del sorteggio.