Dopo il pareggio in extremis contro la Fiorentina l’autore del gol Riccardo Orsolini parla ai microfoni di DAZN: “Con tutto il rispetto per la Fiorentina, questa era una gara da vincere. Abbiamo dominato noi, costruendo gioco e occasioni, loro si sono limitati a fare un gran gol. La punizione? Proprio ieri Mihajlovic mi aveva dato consigli su come calciarla”.