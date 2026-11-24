Orlando sulle scelte di Vanoli: "L'impressione è quella di aver voluto accontentare i tifosi"

"È stata la più brutta Fiorentina da inizio campionato, squadra senza idee e molle che ha fatto dieci passi indietro rispetto alle ultime uscite"

L'ex Fiorentina, Massimo Orlando, ha parlato a Radio Firenze Viola soffermandosi sulla pesante sconfitta di ieri degli uomini di Vanoli contro il Monza. Queste le sue parole:

"Non voglio usare parole come indegni e inguardabili, visto che essendo stato un giocatore cerco sempre di mettermi nei loro panni. Momenti così si passano. Detto questo è stata la più brutta Fiorentina da inizio campionato, squadra senza idee e molle che ha fatto dieci passi indietro rispetto alle ultime uscite. Il Monza ha due buoni giocatori come Varela e Robinson ma poco altro, l'inizio viola era stato anche convincente schiacciando gli avversari. Mastantuono ieri ha sbagliato il primo tocco e ho pensato subito che era una giornata no. Parlo di lui perché è quello che ti deve fare la differenza, così come Gonçalves. Gnonto nel primo tempo era l'unico che provava a crossare ma non capisco perché non si sia messo Njie, aveva un problemino ma poi è stato messo nel secondo tempo. Io uno sulle ali dell'entusiasmo come lui non lo tengo in panchina. Per me questo 4-2-3-1 ora non te lo puoi permettere, Gonçalves e Mastantuono non ti rientrano sempre, resti con un centrocampo a due e sei scoperto. Quando il Monza ha iniziato a trovare fiducia ti ha schiacciato creando con cross e situazioni pericolose. La Fiorentina non deve subire bassa ma deve correre e pressare. I numeri sono chiari, hai la peggior difesa. Mi sembra di rivivere quello che si è vissuto lo scorso anno".

Sulle scelte di formazione di Vanoli che sembrano quasi fatte per accontentare i tifosi..."L'impressione è questa, quella di aver voluto accontentare la piazza, che è si importante ma con la classifica che hai prima devi dare serenità nei punti e poi accontentare i tifosi. L'allenatore bravo non sta a sentire queste cose qui anche perché poi il tecnico è il primo a rischiare. Con questa squadra più che 9 punti in tre partite è probabile farne 2. Va riequilibrata la rosa. Se Vanoli dovesse essere cacciato ne uscirebbe molto male, anche se lo scorso anno ha fatto bene. La squadra è di qualità e non sono d'accordo con chi dice che è inallenabile, va trovata la quadra giusta. Fossi in Vanoli ricercherei una via più solida e meno di spettacolo, per quest'ultimo servono tecnici predisposti a farlo".