Orlando: "Su Gudmundsson grandi aspettative, non mi fa impazzire. Non mi meraviglierei se a Napoli partisse Fazzini

La Fiorentina in questo momento non sta bene, sta andando più piano delle altre, la preparazione a Firenze e non in montagna condiziona

Massimo Orlando, ex calciatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola analizzando la formazione di Stefano Pioli e soprattutto il periodo no di Moise Kean:

La Fiorentina non è sembrata ancora in forma. Influisce il ritiro che è stato fatto a Firenze? "La Fiorentina in questo momento non sta bene, sta andando più piano delle altre, la preparazione a Firenze e non in montagna condiziona, ci sarà un motivo se tutte le società lo fanno lì. Per il gioco di Pioli la squadra deve comandare e fare la partita, con aggressività. Ancora non è nelle migliori condizioni, sarà solo una questione di tempo. Tra un mese la squadra sarà in perfette condizioni. Sicuramente ti ritroverai un pò dietro in classifica e torneranno in mente i due punti buttati a Cagliari, perché alla fine il pareggio a Torino ci sta. Bisogna solo lavorare, Pioli e il suo staff sono preparati. Già dalla prossima partita con il Napoli mi aspetto una Fiorentina più combattiva".

Kean stasera sarà impegnato con la Nazionale, gol da ritrovare? "Assolutamente sì, un attaccante si nutre di gol, è stato sfortunato a Cagliari,e fortunatamente a Torino è stato fischiato il fallo di Ranieri sul colpo di testa di Gosens. Lui, però, è un campione, spero che possa sbloccarsi già dalla prossima contro il Napoli. Credo che ancora, per mettere in coppia Kean e Piccoli ci sia da lavorare, ma in futuro sicuramente potranno trovare un'intesa ma non nel 3-4-1-2 ma nel 3-5-2, sfruttando gli inserimenti di Fagioli e Sohm e i cross di Dodo e Gosens. Mi sembrerebbe azzardato affrontare il Napoli con due centrocampisti, visto la loro zona mediana. Quando la squadra starà bene allorail mister, potrà tornare a schierare il 3-4-1-2".

Se si passasse al 3-5-2 con Kean-Piccoli, che succede con Gudmundsson e Fazzini? "Spero di essere smentito ma Gudmundsson non mi fa impazzire, grandi aspettative, si parla sempre di Genova, ma l'anno scorso ha fatto troppo poco. In quel ruolo lì devi essere più decisivo, devi saltare l'uomo con più facilità, lui vede la porta ma sta giocando a 60 metri, troppo lontano. Fazzini, in quel ruolo lo vedo meglio dell'islandese. Anche Fagioli deve salire di rendimento, ma è molto fermo e non tira in porta e non fa assist. Anche da lui ci si aspetta qualità. Fazzini lo vedo sia al posto di Gud che come mezzala al posto di Fagioli. Non mi stupirei se vedessi in campo Fazzini con il Napoli".