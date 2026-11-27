Orlando: "I tifosi non meritano un altro anno di sofferenza. Vanoli se perde male a Udine rischia eccome"

L'ex giocatore viola Massimo Orlando è intervenuto a Tmw Radio, analizzando il momento della Fiorentina

Ecco le parole dell'ex giocatore viola Massimo Orlando ai microfoni di Tmw Radio: "La Fiorentina ce li ha i giocatori, ma non riescono ad esprimersi, Vanoli non riesce a capire e loro anche. La Fiorentina è una squadra che appena subisce va in difficoltà e prende gol. E' un campionato di sofferenza anche quest'anno e non se lo meritano i tifosi, anche per quanto speso sul mercato per costruire questa squadra.

Sul rischio retrocessione, ti dico la verità, credo che ci sia meno pericolo rispetto all'anno scorso, poi ci sono squadre inferiori come Parma, Venezia e Lecce.

Vanoli se perde male a Udine rischia eccome, l'altra sera in conferenza stampa ha detto una frase brutta sull'umiltà. Però poi chi prendi al suo posto?