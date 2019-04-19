Organigramma viola, Diego Della Valle possiede il 70% della Fiorentina. Il fratello Andrea...

Organigramma FiorentinaRiepilogo:Diego Della Valle (che è anche amministratore unico) possiede quasi il 70% delle quote, poi ci sono Andrea Della Valle ed altri due soci che posseggono rispettivament...

Organigramma Fiorentina

Riepilogo:

Diego Della Valle (che è anche amministratore unico) possiede quasi il 70% delle quote, poi ci sono Andrea Della Valle ed altri due soci che posseggono rispettivamente meno dello 0,005% delle azioni. Diego Della Valle ha il 70% delle quote di proprietà e Andrea Della Valle il 30% con lo scarto delle piccolissime quote spettanti agli altri due soci. In definitiva dunque possiamo dire che Diego ha quasi il 70% delle quote ed è il proprietario effettivo della Fiorentina

Fonte: Canali ufficiali viola