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Organigramma viola, Diego Della Valle possiede il 70% della Fiorentina. Il fratello Andrea...

Organigramma FiorentinaRiepilogo:Diego Della Valle (che è anche amministratore unico) possiede quasi il 70% delle quote, poi ci sono  Andrea Della Valle ed altri due soci che posseggono rispettivament...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 aprile 2019 12:38
Organigramma viola, Diego Della Valle possiede il 70% della Fiorentina. Il fratello Andrea... - Andrea Della Valle;Diego Della Valle
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Organigramma Fiorentina

Organigramma viola, Diego Della Valle possiede il 70% della Fiorentina. Il fratello Andrea...

Riepilogo:

Diego Della Valle (che è anche amministratore unico) possiede quasi il 70% delle quote, poi ci sono  Andrea Della Valle ed altri due soci che posseggono rispettivamente meno dello 0,005% delle azioni. Diego Della Valle ha il 70% delle quote di proprietà e Andrea Della Valle il 30% con lo scarto delle piccolissime quote spettanti agli altri due soci. In definitiva dunque possiamo dire che Diego ha quasi il 70% delle quote ed è il proprietario effettivo della Fiorentina

Fonte: Canali ufficiali viola

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