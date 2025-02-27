Orari 30esima giornata: Fiorentina-Atalanta si disputerà il 30 marzo alle 15 al Franchi
La Lega ha diramato gli orari ufficiali per la 30esima giornata di campionato contro i bergamaschi di Gasperini
La Lega Serie A ha comunicato date, orari e programmazione tv della 30ª giornata del massimo campionato nell'ultimo fine settimana di marzo alla ripresa dopo la sosta delle Nazionali in cui i viola riceveranno la squadra di Gasperini al Franchi. Di seguito il quadro.
29/03/2025 Sabato 15.00 Como-Empoli DAZN
29/03/2025 Sabato 15.00 Venezia-Bologna DAZN
29/03/2025 Sabato 18.00 Juventus-Genoa DAZN
29/03/2025 Sabato 20.45 Lecce-Roma DAZN/SKY
30/03/2025 Domenica 12.30 Cagliari-Monza DAZN
30/03/2025 Domenica 15.00 Fiorentina-Atalanta DAZN
30/03/2025 Domenica 18.00 Inter-Udinese DAZN/SKY
30/03/2025 Domenica 20.45 Napoli-Milan * DAZN
31/03/2025 Lunedì 18.30 Hellas Verona-Parma DAZN/SKY
31/03/2025 Lunedì 20.45 Lazio-Torino DAZN
Fonte Tmw