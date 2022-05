Ora vacanze, la Fiorentina si ritrova il 5 luglio, il 10 poi la partenza per Moena

E ora tutti in vacanza. Finita la fatica, per i giocatori è arrivato il momento del rompete le righe: uniche eccezioni, i convocati per le Nazionali (ci sono impegni per i sudamericani, per la Nation League e per lo stage azzurro a Coverciano) che prima di mettersi sotto l’ombrellone dovranno ancora sudare un po’. L’appunamento con la Fiorentina comunque è per il 5 luglio : per quella data è fissato il ritrovo al Franchi di staff tecnico e calciatori, per visite mediche e primissime sgamate sotto il sole fiorentino. Il viaggio verso la montagna invece ci sarà domenica 10, giorno in cui la squadra sarà accolta a Moena. In Trentino la Fiorentina resterà due settimane esatte (e dunque fino al 24), nelle quali sicuramente Italiano vorrà organizzare amichevoli di difficoltà crescente. Da stabilire il lavoro post Moena: tempo comunque ce ne sarà pochissimo. Il 14 agosto parte il campionato. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

