Ora è ufficiale, Pradè non rinnova con l'Udinese. Il comunicato del club friulano

Come apparso poco fa sul sito ufficiale dell'Udinese Calcio, il direttore sportivo Daniele Pradè e la società interrompono il rapporto di lavoro. Ecco la nota ufficiale:"Udinese Calcio e Daniele Pradè...

Come apparso poco fa sul sito ufficiale dell'Udinese Calcio, il direttore sportivo Daniele Pradè e la società interrompono il rapporto di lavoro. Ecco la nota ufficiale:

"Udinese Calcio e Daniele Pradè comunicano di essere giunti alla decisione, assunta di comune accordo di non rinnovare il rapporto di collaborazione per la prossima stagione sportiva. La società ci tiene a porre il proprio ringraziamento a Daniele per il grande lavoro svolto nel corso della stagione 2018/2019, per la dedizione dimostrata e per la professionalità messa a disposizione dei colori bianconeri. Tutta Udinese Calcio augura a lui il meglio per il suo futuro professionale.

Fonte: Udinese.it