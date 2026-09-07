Ora è ufficiale: Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina. Il comunicato del club
Paolo Vanoli è ufficialmente il nuovo allenatore della Fiorentina: dopo l'esonero di Grosso, la squadra viola riporta l'ex Torino a Firenze
Il comunicato del club viola: "La Fiorentina comunica che è stata affidata a Mister Paolo Vanoli la guida tecnica della prima Squadra viola.
Al Mister va un grande ringraziamento per aver accettato subito con entusiasmo di tornare alla guida della Prima Squadra. Vanoli condurrà, nel pomeriggio di oggi, il suo primo allenamento".
La Fiorentina riparte da Paolo Vanoli, l'ex allenatore del Torino torna sulla panchina dell'Artemio Franchi dopo essere subentrato nella scorsa stagione a Stefano Pioli. Il club ha deciso di esonerare Fabio Grosso dopo 3 giornate, riportando in panchina, l'allenatore che ha portato la Viola fino in fondo allo scorso campionato.