Ora è ufficiale: Comuzzo rinnova con la Fiorentina fino al 2028. Il comunicato

Il difensore classe 2005 ha rinnovato con la Fiorentina, si lega al club fino al 2028. Ecco il comunicato del club viola

Arriva l'ufficialità sul rinnovo del giovane difensore della Fiorentina, Pietro Comuzzo, che si lega al club fino al 2028. Il classe 2005 ha prolungato ulteriormente il suo contratto, con la dirigenza viola che ha deciso di puntare su di lui dopo un inizio di stagione che conta già 4 presenze tra campionato e Conference League. Il comunicato del club:

"La Fiorentina comunica di aver rinnovato il contratto che legava il calciatore Pietro Comuzzo al Club fino al 30 giugno 2028. In maglia viola ha disputato 10 partite tra Serie A, C.Italia, C. League".

Corriere Fiorentino: “Dalla finale di Conference alla crisi di Palladino, 2024 nero per la Fiorentina”

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-dalla-finale-di-conference-alla-crisi-di-palladino-2024-nero-per-la-fiorentina/268522/