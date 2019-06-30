Ora Dragowski è il titolare dei viola, caccia al suo vice. Due nomi possibili per un posto...
Secondo Il Corriere Fiorentino, dopo la partenza di Lafont, Dragowski è il titolare. Il suo vice sarà un portiere di esperienza ed a partire da domani la coppia Pradè-Montella saranno chiamati a decid...
A cura di Redazione Labaroviola
30 giugno 2019 11:45
Secondo Il Corriere Fiorentino, dopo la partenza di Lafont, Dragowski è il titolare. Il suo vice sarà un portiere di esperienza ed a partire da domani la coppia Pradè-Montella saranno chiamati a decidere se confermare il secondo della scorsa stagione cioè Terracciano oppure se acquistare Viviano, il cuore viola che nonostante la richiesta del Brescia aspetta una chiamata della sua squadra del cuore.