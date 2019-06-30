Ora Dragowski è il titolare dei viola, caccia al suo vice. Due nomi possibili per un posto...

Secondo Il Corriere Fiorentino, dopo la partenza di Lafont, Dragowski è il titolare. Il suo vice sarà un portiere di esperienza ed a partire da domani la coppia Pradè-Montella saranno chiamati a decid...

A cura di Redazione Labaroviola 30 giugno 2019 11:45

Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Dragowski

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