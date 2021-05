Opta: Fiorentina peggiore di sempre nella Serie A a 20 squadre, mai così pochi punti

Come riportato da Opta sul suo profilo Twitter ufficiale, la Fiorentina nell’era della Serie A a 20 squadre non aveva mai fatto così pochi punti (40) in una stagione. Peggio anche del 2004/2005 dove terminò la stagione con 41. Questo il tweet:

40 – La Fiorentina ha guadagnato 40 punti in questo campionato, peggior risultato per i viola in una stagione di Serie A a 20 squadre, contando i tre punti a vittoria. Sofferenza.#CrotoneFiorentina — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 22, 2021



CorSport, Vlahovic la Fiorentina punta al rinnovo per il “Rinascimento” a ore l’incontro con il suo procuratore