Onofri: "A Firenze era finito un ciclo. Si vede la mano di Pioli, è una persona seria"

Claudio Onofri è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "La Fiorentina era arrivata alla fine di un ciclo con Borja Valero e Bernardeschi e tutti gli altri".Prosegue su Pioli: "Pioli? Si vede la sua...

A cura di Redazione Labaroviola 14 dicembre 2017 19:02

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