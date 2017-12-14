Onofri: "A Firenze era finito un ciclo. Si vede la mano di Pioli, è una persona seria"
Claudio Onofri è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "La Fiorentina era arrivata alla fine di un ciclo con Borja Valero e Bernardeschi e tutti gli altri".Prosegue su Pioli: "Pioli? Si vede la sua...
Claudio Onofri è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "La Fiorentina era arrivata alla fine di un ciclo con Borja Valero e Bernardeschi e tutti gli altri".
Prosegue su Pioli: "Pioli? Si vede la sua mano. E’ una persona seria, l’ho sempre stimato. Sa far giocare le sue squadre e soprattutto valorizzare i giocatori che gli vengono dati".
Spende alcune parole anche per il Genoa: "Genoa? La difesa ha commesso brutti errori contro l’Atalanta ma con l’arrivo di Ballardini è più solida. L’attacco invece non sta girando bene con Lapadula che fatica molto insieme ai compagni di reparto".
E conclude con un pensiero su Rossi: "Rossi? Se riesce ad arrivare al 70% risolverebbe tanti problemi al Genoa".