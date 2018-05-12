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Oltre 30mila al Franchi per salutare Davide: Firenze si stringe intorno al suo capitano

di Paolo LazzariL'appello è stato lanciato e Firenze - come sempre accade - ha risposto presente. Domani, per la decisiva sfida al Cagliari, il Franchi sarà riempito da oltre 30mila tifosi viola (circ...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 maggio 2018 16:17
Oltre 30mila al Franchi per salutare Davide: Firenze si stringe intorno al suo capitano - Firenze, Piazza Santa Croce 8.03.2018, funerale di Davide Astori, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Piazza Santa Croce 8.03.2018, funerale di Davide Astori, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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di Paolo Lazzari

L'appello è stato lanciato e Firenze - come sempre accade - ha risposto presente. Domani, per la decisiva sfida al Cagliari, il Franchi sarà riempito da oltre 30mila tifosi viola (circa 17 mila abbonati, più altrettanti biglietti staccati, secondo le prime stime).

Una presenza record, quella dei tifosi viola, per onorare e salutare Davide Astori, nell'ultima partita casalinga. Un tributo indispensabile, un abbraccio collettivo da parte di una famiglia allargata, a margine di una stagione maledetta.

Una stagione, però, caratterizzata anche dalla reazione viola, da quella voglia ritrovata di lottare anche quando tutto sembrava essere perso. Un miracolo sportivo che, adesso, merita di essere sospinto da chi domani sarà allo stadio, per onorare Astori e per sognare ancora una viola europea.

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