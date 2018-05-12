Oltre 30mila al Franchi per salutare Davide: Firenze si stringe intorno al suo capitano

di Paolo LazzariL'appello è stato lanciato e Firenze - come sempre accade - ha risposto presente. Domani, per la decisiva sfida al Cagliari, il Franchi sarà riempito da oltre 30mila tifosi viola (circ...

A cura di Redazione Labaroviola 12 maggio 2018 16:17

Firenze, Piazza Santa Croce 8.03.2018, funerale di Davide Astori, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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