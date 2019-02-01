"Ogni mercato dobbiamo rendere più forte la Fiorentina. Thereau non ha giocato perché..."

Il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino ha parlato a Sky Sport:"Con l'arrivo di Muriel abbiamo voluto aumentare la qualità in avanti, ci mancava qualcosa nel reparto offensivo e Luis c...

Il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino ha parlato a Sky Sport:

"Con l'arrivo di Muriel abbiamo voluto aumentare la qualità in avanti, ci mancava qualcosa nel reparto offensivo e Luis ci sta dando ragione. Quando si riesce a prendere Muriel il 1° gennaio, vuol dire che c'è stato un lavoro precedente. Il Siviglia l'ha pagato 23 milioni, noi abbiamo ottenuto un prezzo di favore fissato a 14 milioni totali.

In ogni sessione di mercato vogliamo migliorare e rendere più forte la squadra. Con Rasmussen, Zurkowski e Traoré abbiamo pensato al futuro.

Vendere nel mercato invernale significa farlo con quelli che hanno meno spazio e vogliono andare a giocare da altre parti. Non è facile trovare la soluzione migliore per tutti. Noi ce l'abbiamo fatta accontentando chi giocava poco.

Thereau negli ultimi anni è stato uno dei protagonisti, non ha giocato quest'anno perché c'erano giocatori più forti davanti a lui".