Oggi si deciderà tanto del futuro della Fiorentina, Lazio -Juventus fondamentale per l’Europa

La Fiorentina oggi non gioca, ma questa può essere comunque una giornata decisiva per il futuro in Europa della Fiorentina che attualmente è al 9° posto. La Fiorentina infatti al momento è a 4 punti da Juventus e Lazio, rispettivamente 4° e 6° forza del campionato ma entrambe a 63 punti, impegnate oggi in un delicatissimo scontro diretto.

In caso di pareggio tra le due la Fiorentina ritornerebbe anche in corsa per il 4° posto, visto anche che la Roma non avrà una partita semplice a Bergamo. In caso di vittoria di una delle due la Champions tornerebbe ad essere quasi impossibile ma avvicinerebbe molto la Fiorentina ad un posto nelle altre due coppe minori, soprattutto in caso di sconfitta della Lazio che la prossima avrà una partita difficile contro l’Inter a Milano.

Insomma per l’Europa è ancora tutto apertissimo nonostante la negatività che si respira, anche giustamente, nell’ambiente viola. Per andarci però Palladino e i suoi ragazzi dovranno avere una reazione d’orgoglio e cercare di fare 9 punti nelle prossime 3 partite