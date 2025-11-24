Oggi previsti gli esami strumentali per Dodò e Piccoli. Vanoli ha concesso un giorno libero alla squadra

Giornata di riposo per la Fiorentina dopo il pareggio di Sabato contro la Juventus per 1-1. Vanoli infatti ha lasciato un giorno libero ai suoi ragazzi che da domani torneranno al Viola Park per prepa...

Giornata di riposo per la Fiorentina dopo il pareggio di Sabato contro la Juventus per 1-1. Vanoli infatti ha lasciato un giorno libero ai suoi ragazzi che da domani torneranno al Viola Park per preparare la partita di Conference League contro l'AEK Atene. Nella giornata di oggi sono previsti gli esami strumentali per Piccoli e Dodò che sono usciti acciaccati dalla partita di Sabato. Dodò aveva accusato un problema al flessore mentre per Piccoli una distorsione alla caviglia