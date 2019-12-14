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Oggi è il giorno dell'operazione di Ribery. Si parla di uno stop di 7-8 settimane

Oggi è il giorno dell'operazione di Franck Ribery in Germania. Ieri il campione francese è partito insieme a Luca Pengue, responsabile dello staff medico viola e al fisioterapista Simone Michelassi. I...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 dicembre 2019 13:46
Oggi è il giorno dell'operazione di Ribery. Si parla di uno stop di 7-8 settimane - Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2019, Fiorentina-Lecce, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2019, Fiorentina-Lecce, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Oggi è il giorno dell'operazione di Franck Ribery in Germania. Ieri il campione francese è partito insieme a Luca Pengue, responsabile dello staff medico viola e al fisioterapista Simone Michelassi. Il professore che lo opera sarà Johannes Gabel. I tempi di recupero dell'attaccante francese saranno stabiliti solo post operazione, si parla intanto di uno stop di 7-8 settimane quindi il rientro è stabilito a febbraio.

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