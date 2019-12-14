Oggi è il giorno dell'operazione di Ribery. Si parla di uno stop di 7-8 settimane
Oggi è il giorno dell'operazione di Franck Ribery in Germania. Ieri il campione francese è partito insieme a Luca Pengue, responsabile dello staff medico viola e al fisioterapista Simone Michelassi. I...
A cura di Redazione Labaroviola
14 dicembre 2019 13:46
Oggi è il giorno dell'operazione di Franck Ribery in Germania. Ieri il campione francese è partito insieme a Luca Pengue, responsabile dello staff medico viola e al fisioterapista Simone Michelassi. Il professore che lo opera sarà Johannes Gabel. I tempi di recupero dell'attaccante francese saranno stabiliti solo post operazione, si parla intanto di uno stop di 7-8 settimane quindi il rientro è stabilito a febbraio.