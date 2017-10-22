Oggi ci saranno 1000 tifosi viola a Benevento, e non tutti saranno nel settore ospiti dello stadio

Oggi a Benevento saranno tanti tifosi viola al seguito della squadra nella trasferta in terra campana di questo pomeriggio. Una trasferta, logisticamente parlando, non semplice (ma la novità di giocar...

Oggi a Benevento saranno tanti tifosi viola al seguito della squadra nella trasferta in terra campana di questo pomeriggio. Una trasferta, logisticamente parlando, non semplice (ma la novità di giocare per la prima volta a Benevento ha spinto la curiosità di molti) e saranno 1000 i tifosi viola presenti. Nel settore ospiti saranno in 950 mentre 50 andranno nei distinti. Così riporta La Nazione.