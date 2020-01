Oggi Gaetano Castrovilli dopo il grande spavento nella sfida contro il Genoa secondo La Nazione lascerà Careggi. Non si possono fare delle previsioni sui tempi di recupero con il calciatore, dopo l’uscita dall’ospedale Castrovilli sarà monitorato in base alle indicazioni che i medici gli daranno. Il centrocampista molto probabilmente salterà la sfida di mercoledì in Coppa Italia contro l’Inter e la trasferta di Serie A contro la Juventus.