Oggi alle 18 primo test vero per la Fiorentina contro il Galatasaray, diretta su Dazn

Primo test quasi vero per la Fiorentina, che oggi pomeriggio (ore 18) misurerà i propri progressi contro il Galatasaray. Dopo la comoda miniraffica di partite amichevoli in Val di Fassa, il match austriaco aggiungerà notizie più attendibili sull’evoluzione del lavoro viola. Perché proprio di questo si tratta: confermando le attitudini offensive e aggressive del gioco, Italiano ha sperimentato alcuni accorgimenti per rendere più equilibrata la squadra. Soprattutto le ripartenze dell’avversario hanno trovato la Fiorentina troppo esposta e molte delle 14 sconfitte della scorsa stagione sono state figlie di questo atteggiamento abbastanza imprudente, se vogliamo definirlo così, nella copertura dopo aver perso palla sulla trequarti avversaria.

Già stasera dunque (ore 18, diretta Dazn) la Fiorentina troverà un avversario in grado di mettere alla prova la solidità dei nuovi meccanismi affrontando con motivazioni supplementari la sfida. Che di per sé è soltanto un’amichevole, ma nella scala di difficoltà preparate quest’anno rappresenta il primo ostacolo in grado di determinare giudizi più concreti. Per ora siamo a questo: partenza del ritiro a mille, almeno per quanto riguarda l’intensità, e inserimento dei nuovi all’interno di un contesto già rodatissimo. Addirittura ieri Dodò ha giocato nella difesa titolare provata in partitella, ma difficilmente potrà esordire dal primo minuto considerato il fatto che si è aggregato alla sqadra nella seconda settimana del ritiro a Moena. Complicato azzeccare la formazione, ma bisogna partire da una premessa: a Moena è stato lo stesso Italiano a definire il concetto di «vantaggio» maturato dai giocatori già presenti nella scorsa stagione. Se così fosse, Terracciano, Amrabat e Cabral dovrebbero essere favoriti rispettivamente su Gollini, Mandragora e Jovic. Questo in teoria, in pratica gli allenamenti austriaci potrebbero già aver cambiato le gerarchie per questo inizio di stagione. Da segnalare un’indisposizione per Ikoné, che ieri non si è allenato. Appuntamento stasera alle 18 nella Untersberg Arena di Grodig, comune nel distretto di Salisburgo Biglietti a 20 euro (15 ridotti) La partita sarà trasmessa in diretta da Dazn (radiocronaca su Radio Bruno). Lo scrive La Nazione.

