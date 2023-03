Oggi alle 14 il sorteggio di Conference League: West Ham da evitare. AZ Alkmaar mina vagante

La Fiorentina trova l’ottava vittoria consecutiva in Europa a Sivas, stendendo per 4-1 i padroni di casa del Sivasspor e staccando il pass per i quarti di finale di Conference League. E oggi, alle 14, saprà la sua prossima avversaria europea.

Il sorteggio dei quarti di finale e semifinali della UEFA Europa Conference League 2022/23 verrà trasmesso in diretta streaming il 17 marzo alle 14:00. La cerimonia si terrà presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera. Ci sarà un sorteggio libero per i quarti di finale, con le sfide numerate da 1 a 4 per effettuare a seguire il sorteggio delle semifinali. Inoltre verrà effettuato un sorteggio per motivi amministrativi per decidere la squadra di ‘casa’ della finale. Ogni restrizione sarà annunciata prima del sorteggio. Di seguito le squadre qualificate per i quarti di finale.

AZ Alkmaar

West Ham

Nizza

Anderlecht

Fiorentina

Lech Poznan

Basilea

Gent

Quarti di finale

Gara d’andata: 13 aprile 2023

Gara di ritorno: 20 aprile 2023

Semifinali

Gara d’andata: 11 maggio 2023

Gara di ritorno: 18 maggio 2023

Finale: 7 giugno 2023