Stamani alle ore 10.30 la Prima Squadra della Fiorentina giocherà contro la Primavera in una gara amichevole al “Centro Sportivo Davide Astori”. Saranno ovviamente assente i 12 Nazionali che sono impegnati nelle qualificazioni per il Mondiale in Qatar.

