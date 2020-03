Secondo quanto scrive La Nazione oggi si terrà una funzione al centro sportivo per omaggiare Davide Astori. La celebrazione, in parte laica per permettere a tutti di prenderne parte, sarà officiata dal cappellano viola don Massimiliano. Oggi toccherà ai suoi ex compagni Pezzella, Badelj, Benassi, Dragowski e Chiesa raccontate con la morte nel cuore un esempio, un grande uomo come Davide che troppo presto ci ha lasciati.