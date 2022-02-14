Oggi 400 tifosi al Picco per trascinare la Fiorentina verso un'altra impresa in trasferta

Il clima sarà incandescente ma i tifosi viola sono pronti a far sentire la propria voce

Alla fine saranno più o meno quattrocento i tifosi della Fiorentina che stasera seguiranno la squadra al Picco di La Spezia. Non ci sarà il tutto esaurito nel settore ospiti - il resto dello stadio, invece, sarà sold out -, ma il sostegno alla squadra viola, come sempre, non mancherà. Il clima, di certo, sarà incandescente, ma i sostenitori viola sono pronti a far sentire la propria voce. I tifosi liguri, nella sera in cui Thiago Motta riceverà il premio come miglior allenatore del mese di gennaio, hanno annunciato pure una coreografia: per la Fiorentina sarà battaglia vera, nello stadio che ha visto Italiano accendersi i riflettori addosso. I viola proveranno, dagli spalti, a trascinare Terracciano e compagni alla conquista di un successo esterno che manca dal 5 dicembre scorso, dal 3-2 in casa del Bologna. Partiranno nel pomeriggio da Firenze, per lo più con mezzi privati per quella che potrebbe essere l’ultima trasferta con capienza ridotta al 50%. Lo scrive La Nazione.

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