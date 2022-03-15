Odriozola può restare in prestito fino al 2023: Fiorentina in pressing sul Real Madrid

Non solo Torreira, la Fiorentina pensa anche al futuro di Alvaro Odriozola, in Spagna convinti che possa restare in prestito

In casa Fiorentina c’è anche il prestito di Alvaro Odriozola che tiene banco, forse meno pressante o forse no considerando comunque l’apporto notevole che l’esterno basco sta garantendo alla causa viola. Al momento é più forte la volontà della Fiorentina di tenerlo che non quella del Real Madrid. E allora gli uomini mercato di Commisso sono in pressing sempre contando sul sì del diretto interessato. In Spagna sono convinti che sia possibile rimandare l’acquisto di un anno spostando la scadenza del prestito al 2023. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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